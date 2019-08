Notre-Dame stoi nie tylko w Paryżu. Na świecie jest ich pełno

Od kwietniowego pożaru w katedrze Notre-Dame, świątynia jest niedostępna dla zwiedzających. Jednak na świecie istnieją też inne kościoły i bazyliki pod tym wezwaniem, które, być może, są nawet ładniejsze niż egzemplarz paryski. A oto lista tych pięciu najciekawszych.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Na świecie znajdziemy wiele świątyń, które architektonicznie są bardzo podobne do katedry paryskiej (Shutterstock.com)

Katedra Notre-Dame w Reims

We Francji możemy spotkać wiele świątyń, które swoim zewnętrznym kształtem przypominają paryską Notre-Dame. Są to choćby katedry w Amiens, w Rouen, czy w Bourges. Tu jednak skupimy się na katedrze w Reims. Jej budowa zaczęła się w 1211 r., a więc prawie 50 lat po rozpoczęciu prac nad świątynią w Paryżu. Choć może się wydawać, że pół wieku różnicy to dużo, to trzeba mieć na uwadze, że obie katedry budowano setki lat.

Shutterstock.com Podziel się

Obie też są świetną reprezentacją stylu gotyckiego z fenomenalną grą świateł wewnątrz. Oko turysty, nie obeznanego za bardzo z architekturą, może znaleźć jedną bardzo ważną różnicę – na wieżach katedry w Reims nie ma słynnych gargulców, które znajdziemy w Paryżu. Mimo to, świątynia ta nazywana jest również "Katedrą Aniołów", właśnie z powodu bogatej dekoracji rzeźbiarskiej.

Bazylika Notre-Dame w Montrealu

Przenosimy się za ocean, gdzie znajdziemy najstarszy kanadyjski kościół neogotycki. Wzniesiony w XIX w. przez kilkadziesiąt lat był największym obiektem sakralnym w całym kraju. Dwuwieżowa fasada posiada jednak nieco mniej rozmachu niż starsze, gotyckie Notre-Dame, ale montrealska świątynia ma inne atuty.

Shutterstock.com Podziel się

Przede wszystkim malownicze wnętrze. Stworzony w latach 70. XIX w. ołtarz główny zachwyca nie tylko pięknymi rzeźbami świętych i dekoracyjnymi stallami (ozdobnymi ławkami ustawionymi w prezbiterium). Jego głównym znakiem rozpoznawczym jest mieszanina złotych i niebieskich barw, które podobno były inspirowane wnętrzem kaplicy Sainte-Chapelle w Paryżu.

Bazylika Notre-Dame de La Garde w Marsylii

Nie każda Notre-Dame musi mieć dwie wieże. Wystarczy jedna, ale za to zwieńczona 11-metrową figurą Madonny z dzieciątkiem. Taka świątynia stoi na wzgórzu La Garde w Marsylii, dzięki czemu jest widoczna z każdego punktu w mieście.

Shutterstock.com Podziel się

Wnętrze bazyliki jest również okazałe. Neobizantyjski kościół powstał w XIX w. na polecenie biskupa Eugène'a de Mazenoda, który specjalnie do jego budowy sprowadzał z Włoch marmur i porfir, które nie były dostępne w rejonie Marsylii. Z tego powodu prace nad świątynią stale się przeciągały, ale uzyskany efekt mieszaniny kolorowego marmuru i mozaik był zdecydowanie wart poświęconego czasu.

Shutterstock.com Podziel się

Kaplica Notre-Dame de Beauvoir w Moustiers-Sainte-Marie

W malutkiej francuskiej miejscowości Moustiers-Sainte-Marie w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże ukryty jest niepozorny kościółek Notre-Dame-de-l'Assomption. Wybudowany został w XII w. w stylu romańskim, potem częściowo przebudowany na styl gotycki. Choć jego charakterystycznym elementem jest pięciopoziomowa dzwonnica, to okoliczne górskie widoki najlepiej podziwiać stojąc przy kaplicy.

Shutterstock.com Podziel się

Kaplica Notre-Dame de Beauvoir pochodzi z XIV w. i jest ukryta między skałami pobliskich gór. Jeśli nie wiemy, gdzie patrzeć, możemy jej nawet nie zauważyć. Do budowli prowadzi ok. 270 stopni, które należy pokonać, by dostać się do celu. Może ta Notre-Dame nie zachwyca wielkością i rozmachem, ale na pewno zapewnia wspaniałe widoki.

Katedra Notre-Dame w Ho Chi Minh

Pora ponownie zmienić kontynent, ale tym razem skierujemy się w stronę Wietnamu, a konkretnie do miasta, które kiedyś nosiło nazwę Sajgon. To tam w okresie kolonizacji francuskiej w XIX w. powstał m.in. ten budynek. Co ciekawe, wszystkie materiały użyte do budowy świątyni pochodziły z Francji, np. charakterystyczne czerwone cegły zostały sprowadzone z Tuluzy.

Shutterstock.com Podziel się

Z początku jednak obiekt ten nosił zupełnie inną nazwę i był określany mianem Katedry Państwowej. Przed świątynią stał również pomnik francuskiego duchownego Pierre’a Pigneau de Behaine’a, trzymającego za rękę księcia Cảnha, syna cesarza Wietnamu, Gii Longa. Kiedy założona przez niego dynastia Nguyễn została obalona w 1945 r., pomnik również usunięto. Zastąpiono go dopiero w 1959 r. figurą Marii Panny i od tej pory świątynia nazywana jest katedrą Notre-Dame.

To oczywiście nie wszystko

Nie da się przedstawić wszystkich miejsc, które noszą miano Notre-Dame, choć też warte są opisania. Kościół Notre-Dame la Grande w Poitiers, Notre-Dame du Sablon w Brukseli, katedry w Strasburgu czy w Awinionie to również wyjątkowe obiekty pełne wspaniałej historii. Nie wspominając o sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, który w ogóle zasługuje na osobny artykuł.