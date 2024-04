Nowa trasa FlixBusa z Polski. Może stać się hitem?

W czasie wtorkowej konferencji prasowej, poza nowym połączeniem z Warszawy do Wielkiej Brytanii, zapowiedziano również wydłużenie kilku tras kursujących z Polski do krajów Europy Zachodniej. Wśród nich znalazły się m.in. bezpośrednie połączenia z Giżycka do Oldenburga, z Gdańska do Rzymu, z Zamościa do Pragi, z Białegostoku do Mediolanu, z Chełma do Lyonu oraz z Przemyśla do Hagi.