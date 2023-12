Nowa ukryta opłata Ryanaira. Pasażerowie są wściekli

Wygląda jednak na to, że od pewnego czasu pasażerowie muszą płacić od 7 do 21 funtów za losowo przydzielone miejsce, co umożliwi im posiadanie karty pokładowej na telefonie. Ci, którzy tej opłaty nie uiszczą, będą musieli odstać swoje w kolejce i odebrać kartę pokładową przy stanowiskach odprawy.