Nowe Warpno – turystyczna miejscowość pomiędzy dwoma akwenami. Jaka jest historia Nowego Warpna i jakie atrakcje można tam zobaczyć?

Ze względu na specyficzne położenie, historia Nowego Warpna jest dosyć burzliwa. Pierwsze wzmianki o osadnictwie na tych terenach pochodzą z 1184 roku. Miasto Nowe Warpno założono w 1295 roku wraz z nadaniem praw miejskich oraz przeniesienia w nowe miejsce centrum osady z Podgrodzia, średniowiecznego grodu i dzisiejszej dzielnicy miasta gminnego. Do 1648 roku, tereny te należały do Księstwa Pomorskiego, a po zakończenia wojny 30-letniej przekazane zostały Szwecji.

Podczas panowania szwedzkiego, obecny Półwysep Nowowarpieński stanowił wyspę oddzieloną od lądu fosą, która według planów fortyfikatora Christiana Kanxdorffa miała zostać pokaźną twierdzą. Plany Szwedów zniweczył najpierw pożar, który wybuchł w 1692 roku, a następnie wkroczenie wojsk pruskich do miasta i przyłączenie go w 1720 roku do Państwa Pruskiego. W XIX wieku fosa pomiędzy częścią lądową. a wyspą została zasypana, dzięki czemu powstał istniejący do dzisiaj – Półwysep Nowowarpieński.