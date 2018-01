Noworoczne plany na oryginalną podróż. Gdzie pojechać w 2018 roku?

Nie jedź tam, gdzie wszyscy i bądź oryginalny. W tym sezonie postaw na nie tak popularny, choć nie mniej atrakcyjny turystycznie kierunek i zaskocz znajomych wspaniałymi zdjęciami z urlopu. Sprawdź, jakie miejsca wybraliśmy na wakacje 2018.

Djerba – majówka w Tunezji

Tunezja niczym bumerang powraca do czołówki ulubionych lokalizacji na wakacje. Szczególnie pociągającym miejscem jest największa wyspa w kraju - Djerba w Zatoce Gabes, gdzie podczas kręcenia filmów o przygodach Indiany Jonesa można było spotkać Harrisona Forda . Na zachodzie wyspy Djerby powstawały również sceny do ” Gwiezdnych wojen: Nowa nadzieja ” George'a Lucasa . Klimat jest tutaj łagodniejszy oraz bardziej wilgotny niż w Tunezji kontynentalnej, a wysokie temperatury utrzymują się od wiosny do jesieni. Piękne lokalne plaże z białym piaskiem wyróżniają się w basenie Morza Śródziemnego , a najpiękniejsza jest Sidi Mahares, raj dla nurków i kitesurfingowców.

Jordania – wycieczki nad Zatokę Akaba

Jordania to bardzo spokojny kraj arabski na Bliskim Wschodzie , usytuowany nad Morzem Czerwonym , tuz obok Izraela. Kwitnie tutaj turystyka religijna. Najbardziej znanym miejscem jest wykute w skale starożytne miasto Petra z fortem krzyżowców, klasztorem i amfiteatrem, gdzie kręcono film ” Indiana Jones i Ostatnia Krucjata ”. Nieliczne plaże Jordanii są czyste i piaszczyste, a wybrzeże zatoki z przejrzystą wodą liczy sobie 26 km długości. Położona tutaj Akaba jest jedynym portem morskim w kraju i jordańskim centrum sportów wodnych. Z nadmorskich rozrywek można do woli korzystać w trakcie trwającego aż 9 miesięcy, niezwykle słonecznego lata.

Macedonia – wakacje za niewielkie pieniądze

Macedonia leży na Półwyspie Bałkańskim i graniczy z Grecją, Albanią, Serbią oraz Bułgarią. Najpopularniejsze kierunki turystyczne w kraju to Ochryda, Skopje i Bitola. Wśród atrakcji przyrodniczych w Macedonii przodują piękne jeziora: Ochrydzkie (figuruje na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO), Prespa, Berowo, a także kanion Matka i 3 parki narodowe. Podzwrotnikowy klimat Macedonii sprawia, że lata są tutaj dosyć długie i suche, a upały na obszarach nisko położonych są na porządku dziennym. Przeciętna dobowa temperatura wynosi 24 st. C w ciągu roku, latem wzrasta nawet do 31 st. C. W Macedonii zaskoczą nas niskie ceny i pyszne dania kuchni regionalnej.