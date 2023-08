Nowy lider wśród niemieckich atrakcji. Cieszy się ogromną popularnością

Europa Park to największy w Niemczech park rozrywki. Nie brakuje tam kolejek górskich dla dzieci oraz dla dorosłych. Park podzielony jest na 18 stref tematycznych, inspirowanych wieloma europejskimi krajami oraz baśniowymi światami. Chętni mogą także skorzystać z bogatej oferty atrakcji wodnych. Co ciekawe, Europa Park nie jest tylko obiektem rozrywkowym, ale także rekreacyjno-wypoczynkowym, bowiem na jego terenie znajdują się hotele oraz kamping. W sezonie 2023/2024 jednodniowy bilet wstępu do Europa Parku kosztuje 57,5 euro (ok. 255 zł), natomiast za ulgowy, przysługujący dzieciom do 11 lat oraz seniorom po 60 roku życia, trzeba zapłacić 49 euro (prawie 220 zł).