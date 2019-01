Nowy pomysł Ryanaira. Linia lotnicza zezłości turystów

Ryanair ma złą wiadomość dla wszystkich zapominalskich. Ich bagaż podręczny od dzisiaj będzie kosztował dużo więcej.

Od 1 listopada obowiązuje nowa polityka bagażowa Ryanaira . Zgodnie z nią linia zlikwidowała darmowy bagaż podręczny, za który trzeba teraz zapłacić od 6 do 10 euro. Okazuje się jednak, że to nie koniec zmian. Szef Ryanaira wpadł na nowy pomysł, który uderzy we wszystkich zapominalskich.

Jak dotąd osoby, które zapomniały wykupić pierwszeństwa wejścia na pokład (umożliwia ono wniesienie bagażu podręcznego) mogły zakupić je na lotnisku bez dodatkowych opłat. Od dziś to się jednak zmieni. Wszyscy, którzy będą chcieli w ostatniej chwili wnieść bagaż podręczny, zobowiązani będą do zapłacenia 20 euro przy stanowisku check-in. Przy bramce do samolotu cena wzrośnie do 25 euro.