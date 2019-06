Nowy rekord Guinnessa. Zdobyła go... krowa

Na początku tego tygodnia ogłoszono, że ustanowiony został nowy rekord w Księdze Rekordów Guinnessa. Tytuł zdobyła siedmioletnia teksańska krowa długoroga z Goodwater w Alabamie. Ma najdłuższe rogi na świecie.

Długość rogów nowego mistrza (Poncho Via) wynosi prawie 3,18 m. To ponad dwa razy więcej niż szerokość fortepianu koncertowego. To nawet więcej niż szerokość twarzy statuy wolności i oczywiście więcej niż długość rogów poprzedniego rekordzisty. Poncho pobił go o nieco ponad 0,02 m.