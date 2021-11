NowyFineDining – WIELKI POWRÓT FESTIWALU!

Pandemia spowodowała zerwanie z trendami, które jeszcze kilka miesięcy wcześniej stanowiły prawdziwą sensację. Pod wpływem zachodzących zmian Szefowie Kuchni i restauracje zaczęli poszukiwać nowej tożsamości i nowego miejsca na mapie kulinarnej i restauracyjnej, dokonując m.in. rekonstrukcji menu. Laboratoryjne modyfikacje ustąpiły miejsca fascynacji prostymi, naturalnymi składnikami najwyższej jakości. "Do głosu dochodzi gotowanie zgodne z terroir i holistyczne spojrzenie na składniki. Przemiana zachodzi głównie w sferze produktów. Przestają liczyć się tylko najdroższe elementy. Fine dining dostosowuje do otoczenia ekonomicznego i obostrzeń, ale dynamicznie wróci do czasów rezerwacji stolika z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem" – zaznacza Jacek Krawczyk, prezes Bocuse d’Or Poland. Nowy Fine Dining to przede wszystkim autorskie receptury, momenty i slowfoodowa celebracja. "Na Fine Dining nie składają się tylko dania na talerzu, ale również przeżycia towarzyszące. Wszystko jest ze sobą spójne, tworząc integralne doświadczenie. To ukoronowanie pracy każdego Szefa Kuchni, ponieważ serwuje Gościom to, co ma najlepsze do zaoferowania" – wyjaśnia Milena Kaszuba-Janus z "Nowości Gastronomicznych".