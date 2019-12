Ocean złotych liści. Co roku zrzuca je 1400-letnie drzewo

Ten cud natury to miłorząb japoński, który rośnie między ścianami świątyni buddyjskiej w Gu Guanyin w górach Zhongnan w Chinach. Każdej jesieni to 1400-letnie drzewo zmienia zielone liście w jaskrawożółte, tworząc tym samym na terenie świątyni efekt ogromnego złotego koca.

Pracownicy Kew Gardens w Londynie uważają, że skamieliny ginkgo są powszechne w skałach jurajskich i kredowych, ale dziś miłorząb japoński jest jednym z ostatnich przedstawicieli tego rodzaju. I choć jego nazwa sugeruje co innego, to pochodzi z Chin. Miłorząb (inaczej ginkgo biloba) jest prawdziwym reliktem zamierzchłej przeszłości. Ten gatunek przetrwał niemal 200 mln lat i pochodzi ze starożytnej grupy drzew, które są starsze nawet od dinozaurów . Najstarsze rosnące miłorzęby mają ponad 3 tys. lat.

Gatunek wyrósł w ogrodach świątyń na Wschodzie, a pierwsze jego nasiona sprowadzono do Europy w XVIII w. To fascynujące drzewo przestało występować w środowisku naturalnym, co najprawdopodobniej było wynikiem masowego wylesiania. Miłorząb Japoński jest ceniony za swe dobroczynne właściwości, z których garściami czerpie zarówno przemysł farmaceutyczny, jak i kosmetyczny.