Od Marsylii do Monako. Lazurowe Wybrzeże uwodzi

Lazurowe Wybrzeże składa się w 1/3 z plaż, które przyciągają turystów, decydując o popularności tego kierunku w kraju i na kontynencie. Sprawdź, czym szczególnym wyróżnia się Riwiera Francuska i gdzie i za ile przenocujesz na tegorocznych wakacjach.

Lazurowe Wybrzeże – wczasy we Francji

Lazurowe Wybrzeże – pogoda na bajecznych plażach

Lazurowe Wybrzeże znane jest przede wszystkim ze ślicznych plaż z ukrytymi zatoczkami, w zielonym otoczeniu, nad turkusową wodą basenu Morza Śródziemnego. Są tutaj zarówno plaże piaszczyste, takie jak w kierunku zachodnim od Antibes, jak i kamieniste oraz żwirowe, bardziej we wschodniej części Riwiery Francuskiej, w stronę włoskiej granicy. Od strony lądu zbliżają się do nich bezkresne pola lawendy, ogrody, należące do nadmorskich willi oraz średniowieczne wioski i miasteczka z mnóstwem zabytków, także z czasów rzymskich. Walory krajobrazowe Lazurowego Wybrzeża podnoszą niedalekie Alpy, u których podnóży znajdują się zamki i pałace. A tutejsza pogoda z dużą ilością słońca i bezdeszczowych dni przyciąga miłośników zwiedzania i ciekawych miejsc przez cały rok. Sezon plażowy na Riwierze Francuskiej rozpoczyna się na ogół nawet jeszcze przed majem i trwa do października. Wczesną wiosną czy późną jesienią temperatury wody morskiej nie będą jednak jeszcze zbyt zachęcające do korzystania z kąpieli w morskich falach. W maju doświadczymy już temperatur rzędu 25 st. C i rześkiego powietrza, a z kolejnymi miesiącami zrobi się stopniowo coraz goręcej, skończywszy na nawet 40 st. C w lipcu i sierpniu i spokojnym ochłodzeniem z końcem września.