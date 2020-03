Odkryj Alpy w Zinal

Jesteś narciarzem lub snowboardzistą, który ceni sobie perfekcyjnie przygotowane trasy z przepięknym widokiem na Alpy? Nie może Cię zabraknąć w Szwajcarii.

Zinal to osadzona na wysokości 1670 m n.p.m. urokliwa, szwajcarska wioska. Jest stosunkowo niewielka, na stałe mieszka tam bowiem niespełna 700 osób. Dzięki temu jest to dobre miejsce do tego, by móc odpocząć od codziennych obowiązków w ciszy i spokoju. Zobaczycie tam unikalną infrastrukturą w postaci tradycyjnych, drewnianych domków – tworzy to niepowtarzalny i urokliwy górski klimat.