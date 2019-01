Odkryj Miami - rejsową stolicę świata!

Miami kojarzy się przede wszystkim ze słońcem, tropikalnymi palmami i wyspami zamieszkanymi przez gwiazdy światowego formatu. Warto jednak pamiętać, że Miami to też XIX-wieczne rezydencje w historycznej dzielnicy Coconut Grove, kultura kubańska w Little Havana, dzika przyroda Parku Everglades i ważne centrum światowych finansów. Wkrótce Miami będzie na wyciągnięcie ręki, ponieważ w czerwcu 2019 roku LOT uruchamia bezpośrednie połączenie z Warszawy na Florydę!

(Materiały prasowe)

Miami to miasto, w którym słońce świeci przez cały rok, a życie tętni przez całą dobę. Temperatury wahają się tu od 22 st. C do 34 st. C, a temperatura wody w Atlantyku dochodzi nawet do około 30 st. C! Miami określane jest też rejsową stolicą świata. To dlatego, że każdego roku Port Miami przyjmuje największą na świecie liczbę statków wycieczkowych i obsługuje niemal 4 mln pasażerów!

Co przyciąga do Miami turystów z całego świata?

Tropikalne palmy, lazurowa woda i setki klubów w jednym miejscu

Metropolia przyciąga przede wszystkim lazurową wodą Atlantyku i znaną na cały świat plażą Miami Beach, która jest częścią kurortu i słynnej dzielnicy South Beach.

South Beach to główne miejsce rozrywki zarówno w ciągu dnia, jak i po zmroku. Znajduje się tu setka klubów nocnych, restauracji, hoteli i butików. Tu też odbywają się liczne festiwale i wystawy takie jak np. Miami Fashion Week czy Międzynarodowy Festiwal Filmu.

Dzielnica South Beach położona jest między Oceanem Atlantyckim a Zatoką Biscayne. Na wyspach zatoki swoje wille mają znani aktorzy, sportowcy i muzycy. Co ciekawe, część z nich udostępnia swoje rezydencje przyjezdnym za cenę… kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tysięcy dolarów za dobę. Bardziej oszczędni turyści mogą podziwiać posiadłości m.in. Shakiry, Liz Taylor, Sylvestra Stallone’a czy Jackie’go Chana z pokładu łodzi. W dzielnicy South Beach rozgrywała się też akcja filmu Bad Boys z Willem Smithem i Martinem Lawrence'em.

Materiały prasowe

Przy samej plaży znajduje się ulica Ocean Drive, pełnaarchitektury w stylu art déco, której budynki rodem z ubiegłej epoki zachwycają turystów m.in. niepowtarzalnym kolorem fasad. Plaża w Miami to także raj dla fanów sportów wodnych. Można tu nie tylko pływać, ale też surfować, żeglować i nurkować.

W centrum Miami znajduje się Bayside Marketplace. To miejsce dla każdego, kto chce wybrać się na zakupy w amerykańskim stylu. Jest tu wiele sklepów, w których można spędzić mnóstwo czasu wybierając nie tylko chińskiej produkcji koszulki i czapeczki z napisem „I love Miami”, ale też biżuterię i odzież znanych, światowych marek.

Niezwykle ciekawym miejscem w Miami jest kubańska dzielnica Little Havana. Jej nazwa pojawiła się ok. 1960 roku i pochodzi od napływających do miasta, głównie po 1959 roku, kubańskich emigrantów. Jest to miejsce, w którym można poczuć klimat stolicy Kuby dzięki charakterystycznemu budownictwu i obecnej tu kulturze. Nikogo nie dziwi widok Kubańczyków grających w domino ani pamiątek z wizerunkiem Che Guevary lub Fidela Castro.

W metropolii koniecznie trzeba zobaczyć Lincoln Road. To deptak ciągnący się od Washington Avenue do Lenox Avenue z ogromną liczbą sklepów i restauracji, a także… artystów. Podziwiać tu można grę muzyków, prace malarzy i sztuczki magików. Na Calle Ocho znajduje się z kolei słynna aleja latynoskich osobowości. Na chodniku swoje gwiazdy mają tu m.in. Gloria Stefan i Celia Cruz. Miłośnicy historii koniecznie muszą odwiedzić historyczną dzielnicę Miami założoną w 1825 roku o nazwie Coconut Grave. Znajduje się tu nie tylko historyczny ratusz miejski, a też wiele XIX i XX-wiecznych rezydencji.

Miami to nie tylko kierunek na wakacje. To też jedno z najważniejszych centrów światowych finansów i międzynarodowego handlu oraz ważny ośrodek skupiający liczne instytuty badawcze, szpitale i ośrodki medyczne. Dzielnica Downtown, bo o niej mowa, to ogromne skupisko imponujących drapaczy chmur, do których ściągają zarówno biznesmani, jak i naukowcy.

Materiały prasowe

Słoneczna Floryda w zasięgu LOT-u

Od czerwca 2019 roku podróż do Miami będzie łatwa i przyjemna! Polskie Linie Lotnicze LOT uruchamiają bezpośrednie połączenie z warszawskiego Lotniska Chopina do Miami International Airport.

Do Miami będzie można polecieć z Warszawy w każdy poniedziałek, środę, piątek i sobotę. Podróż zajmie około 11 godzin i 25 minut. Samolot z Warszawy będzie startował o godz. 12.05 i lądował w Miami o 17.30 czasu lokalnego. Z Florydy będzie startował o godz. 20.05 czasu lokalnego i lądował w Warszawie o godz. 12.15.

Połączenia będą obsługiwane przez jedne z najnowocześniejszych maszyn na świecie - szerokokadłubowe samoloty Boeing 787 Dreamliner. Samoloty te zapewniają szereg udogodnień w trakcie długiej podróży - m.in. utrzymanie na pokładzie wyższej wilgotności powietrza i wyższego ciśnienia niż w innych odrzutowcach pasażerskich. Ponadto, by maksymalnie uprzyjemnić podróż pasażerom będą serwowane podczas lotu doskonałe posiłki przygotowywane przez najlepszych kucharzy. Przy rezerwacji lotu będzie też można wybrać preferowaną przez siebie klasę - LOT Economy Class, LOT Premium Economy po luksusową LOT Business Class.