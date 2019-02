Odkryto promieniotwórczą substancję w Wielkim Kanonie. Zagrożenie dla turystów

Na terenie Parku Narodowego Wielkiego Kanionu odkryto substancję radioaktywną. Stanowiła przez prawie 20 lat zagrożenie dla turystów i osób zatrudnionych w parku.

W stanie Arizona w Stanach Zjednoczonych na terenie Parku Narodowego Wielkiego Kanionu odkryto rudy uranu. Okazało się, że jest on radioaktywny. Pierwsze informacje pojawiły się w marcu 2018 roku.

Następnie w czerwcu 2018 roku Elston "Swede" Stephenson, pracownik parku, który jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa dowiedział się o pojemnikach z uranem. Natychmiast zgłosił to służbom odpowiadającym za kontrolowanie promieniowania.

Elston Stephenson w rozmowie z CNN przyznał, że narażeni byli zwłaszcza pracownicy, którzy przenosili uran. Mieli to robić w zwykłych rękawiczkach ogrodowych. Mężczyzna chciał, aby Departament Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych poinformował opinię publiczną o możliwym narażeniu na kontakt z promieniotwórczym uranem. Zagraniczne media twierdzą, że pojemniki z radioaktywnym uranem mogły znajdować się na terenie parku nawet 20 lat.

Sprawa została jednak zignorowana, dlatego mężczyzna poszedł o krok dalej. Złożył skargę w listopadzie 2018 roku do Agencji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

"Jeśli byłeś w Museum Collections Building (budynek 2C) pomiędzy rokiem 2000 a 18 czerwca 2018 roku, byłeś wystawiony na promieniowanie. Proszę, zrozum, nie oznacza to, że jesteś w jakiś sposób skażony lub narażony na problemy zdrowotne. Chodzi tylko o to, że przebywałeś w pobliżu uranu i prawo nakazuje, aby cię o tym poinformować" - napisał Stephenson do pracowników.