Odpowiednik Krakowa w Albanii. Odwiedź miasto Kruja

Kruja była pierwszą stolicą Albanii. Ma również swoją własną legendę o demonie bądź smoku, zwanym Kulshedra, który zamieszkiwał niedaleką jaskinię. Żadnemu z rycerzy nie udało się pokonać bestii, która wymagała regularnych ofiar z mieszkańców.

Kruja – Albania niczym Kraków

Kruja to pełne uroku, magiczne, niewielkie miasto w centralnej Albanii o niezwykle ciekawej historii, sięgającej III w p.n.e. Z tych właśnie powodów ochrzczono je albańskim Krakowem . Kruja jest najczęściej wybierana jedynie na jednodniową wycieczkę fakultatywną przez turystów spędzających urlop w bliskiej Czarnogórze . A ta klimatyczna lokalizacja z niepowtarzalną atmosferą na wysokości 600 m n.p.m. zasługuje na zdecydowanie dłuższą wycieczkę.

Kruja usytuowana jest u podnóża góry Sarisalltikut, co sprawia, że miasteczko otoczone skalistymi wzniesieniami znajduje się w malowniczej dolinie, ze świetnymi widokami i zakątkami na długie spacery i wyprawy z plecakiem. W samym mieście można zajrzeć na turecki bazar na jednej z uliczek z licznymi, wciąż działającymi warsztatami tkackimi, gdzie na 30 stoiskach zaopatrzymy się w lokalne produkty i pamiątki, takie jak koniak Skanderberga czy tkaniny. Kiedyś mieścił się on od centrum do zamku i mieścił aż 150 sklepików. Tradycja targowania się na suku również i w Kruji nie zanikła. W części restauracji w bocznych uliczkach kelnerzy ubrani są w ludowe stroje albańskie.