Odwołany lot - jak postępować?

Jeśli odwołany lot do miejsca docelowego wiąże się z koniecznością noclegu, linia lotnicza także i ten obowiązek powinna wziąć na siebie. Przysługuje ci także prawo do transportu między lotniskiem a miejscem noclegu. Transport ten także powinna załatwić linia lotnicza. Jeśli tak się nie stanie, podobnie jak w przypadku napojów i jedzenia, koniecznie zbieraj wszystkie faktury i paragony. Będą ci one potrzebne w przypadku wniosku o odszkodowanie ze strony linii lotniczej.