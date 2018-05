Oferta dnia: wczasy all inclusive w Egipcie w hotelu z aquaparkiem za 1538 zł

Egipt był hitem minionej zimy, a latem jest w pierwszej piątce najpopularniejszych kierunków. Kusi gwarantowaną pogodą i niskimi cenami. Maj to świetny moment na wyjazd do tego kraju.

Hurghada to piękne plaże i turkusowa woda (Shutterstock.com)

Prześledziliśmy oferty wyjazdów do Egiptu i trzeba przyznać, że ceny są niezwykle konkurencyjne. Tydzień all inclusive w 4-gwiazdkowym hotelu Ali Baba Palace spędzimy za 1538 zł. Cena dotyczy wylotu 13 maja z Warszawy.

Według najnowszych danych, Egipt należy do najpopularniejszych kierunków wybieranych przez Polaków na lato 2018. Znajduje się na piątym miejscu, za Grecja, Turcją, Bułgarią i Hiszpanią. Absolutnym numerem jeden wśród egipskich kurortów jest Hurghada, którą wybrało aż 63 proc. turystów. - Liczba wyjeżdżających do Egiptu będzie rosła w sezonie, bo tu najłatwiej będzie złapać miejsca last minute ze względu na szeroką ofertę i wyloty z lokalnych lotnisk, ale też duże hotele mogące przyjąć duże grupy turystów – zwraca uwagę Klaudyna Mortka z Wakacje.pl.

Hurghada znajduje się na wybrzeżu Morza Czerwonego, ok. 500 km od Kairu. Turystów przyciąga gwarantowaną pogodą – w najzimniejszym miesiącu średnia temperatura nie spada poniżej 22 st C., a często wynosi prawie 30 st. C. Kuszą też wspaniałe plaże oraz idealne warunki do nurkowania. W pobliżu znajdują się rafy koralowe.

Ali Baba Palace to popularny i lubiany hotel w dużym kompleksie z ogrodem. Architektura nawiązująca do lokalnych tradycji, bogate zaplecze sportowe i rekreacyjne, dużo przestrzeni, ładne baseny, atrakcyjny aquapark, całoroczne lodowisko – wszystko to czeka na turystów. Jest to też raj dla dzieci – maluchy mają do dyspozycji oddzielny brodzik, mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat, plac zabaw.

Do największych atrakcji należy aquapark z Aqua Tower (6 zjeżdżalni dla dzieci), 6 dużymi zjeżdżalniami - Space Boat, Turbo Lance, Black Hole, Free Fal. Dla gości hotelu wstęp bezpłatny.

Hotel oferuje też dużo rozrywek. Aerobik, gimnastyka w wodzie, tenis stołowy, minigolf, siłownia, siatkówka, 2 korty tenisowe, bilard, bowling, mini boisko do piłki nożnej, lodowisko (z wypożyczalnią łyżew), centrum nurkowe, windsurfingu i kitesurfingu (sprzęt i kursy), pokój gier, ośrodek spa & wellness (basen kryty, sauna, jacuzzi, masaże, zabiegi kosmetyczne, fryzjer), animacje w dzień i wieczorem, pokazy tańca orientalnego – wszystkie te atrakcje czekają na miejscu.

