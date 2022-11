Ogrody światła. Czy w dobie kryzysu energetycznego takie atrakcje mają prawo bytu?

Co zrobić, aby zaistnieć?

Coraz większa liczba powstających świetlnych ogrodów staje się determinantem do wprowadzania zmian w istniejących już obiektach. - Wiemy, że powstaje wiele mniejszych i większych wystaw. Utwierdza nas to w przekonaniu, że to, co robimy, ma sens. Konkurencja pobudza nas do działania i sprawia, że stawiamy sobie poprzeczkę jeszcze wyżej - mówi w rozmowie z WP Kamil Łaszcz - Marketing Manager w Ogród Świateł. Takie działania są zaletą dla turystów, którzy mają możliwość obcowania z jeszcze bardziej innowacyjnymi iluminacjami.