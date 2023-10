Ogromne inwestycje PKL. Narciarze będą zadowoleni

- W ośrodkach Grupy PKL zapewniamy narciarzom trasy dostosowane do różnych umiejętności. To trasy rodzinne, na których można zaczynać swoją przygodę ze sportem, rozwijać swoje pasje, a przy tym aktywnie spędzić czas. Zgodnie z realizowanym planem inwestycyjnym modernizujemy zimową ofertę, by zapewniać jak najlepsze atrakcje narciarskie - mówi Daniel Pitrus, prezes Grupy PKL. Podkreśla także, że atrakcje takie jak jedne z popularniejszych kolejek prowadzące na Kasprowy Wierch czy Gubałówkę cieszą się zainteresowaniem turystów nie tylko zimą, ale przez niemalże cały rok.