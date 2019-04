Okazja dnia. Egipt w kwietniu za 2007 zł ze wszystkim w cenie

Oferta na poniedziałek to klasyka wakacji, czyli 7 dni na wybrzeżu Morza Czerwonego w Egipcie w niższej cenie. Dobra okazja to last minute z all inclusive i przelotami z Warszawy w 5-gwiazdkowym obiekcie z logo Grand o 10 km od centrum Hurghady.

Egipt to klasyka wakacji za granicą: pewna pogoda, piękne plaże, ciepłe morze, ciekawe wycieczki (Pixabay.com, Fot: 12019)

Wakacje w Egipcie dla każdego

Na początek tygodnia przygotowaliśmy klasyczne wakacje w Egipcie w terminie 7-14.04.2019. Za tydzień wczasów zapłacimy dzisiaj o ok. 711 zł mniej. W cenie zakwaterowanie w wysoko ocenianym hotelu 5-gwiazdkowym w Hurghadzie w formule all inclusive wraz z przelotami bezpośrednimi z lotniska Chopina w Warszawie oraz transferami. Lotnisko jest bardzo blisko, więc podróż nie będzie uciążliwa dla dzieci.

Egipt wiosną

Darmowa rezerwacja nie zobowiązuje nas do zakupu wycieczki do Egiptu. A wylot już w najbliższą niedzielę. Na miejscu na turystów czekają 27 st. C w ciągu dnia, 19 nocą, woda morska nagrzana do temperatury 23 kresek i 10 godzin pełnego nasłonecznienia dziennie. To idealne warunki do wiosennego urlopu spędzonego na plażowaniu, kąpielach, nauce nurkowania i uprawianiu sportów wodnych.

Z hotelu wzniesionego w stylu mauretańskim mamy ok. 150 m do piaszczystej plaży z bezpłatnym serwisem. Rozerwiemy się w kilku restauracjach, barach, na terenie kompleksu basenów, podczas międzynarodowych animacji, a dla najmłodszych przyjezdnych przygotowano liczne udogodnienia.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.