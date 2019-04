Okazja dnia. Grecja all inclusive dziś o 26 procent taniej!

Końcówka maja w Grecji kontynentalnej o ponad 1/4 taniej! W cenie 7 dni z all inclusive bardzo blisko plaży w zielonej okolicy, loty z Warszawy oraz transfery na miejsce. Zapraszamy na słoneczny Półwysep Chalkidiki.

Wakacje na Chalkidiki

Nowy tydzień rozpoczynamy ciekawą ofertą: wakacje na Półwyspie Chalkidiki o 26 proc. taniej. W atrakcyjnej cenie tydzień na miejscu w 4-gwiazdkowym, wysoko ocenianym hotelu bezpośrednio przy piaszczysto-żwirowej plaży z łagodnym wejściem do wody w terminie 25.05-1.06.2019. Do tego komfortowa formuła all inclusive, bezpośrednie loty na linii lotnisko Chopina w Warszawie – Saloniki i transfery na miejsce.

Wczesne lato w Grecji kontynentalnej

Pięknie położony w zielonej okolicy obiekt z basenami pozwoli nam dobrze wypocząć na wczasach w Grecji. Przełom maja i czerwca w tej części basenu Morza Egejskiego to woda o temperaturze co najmniej 20 st. C, 9 godzin słońca i 27 st. C w ciągu dnia.