Omijany zakątek nad Adriatykiem. Najlepsze kurorty Słowenii

Niedoceniana perła naszego kontynentu pozostaje oazą spokoju z pięknymi widokami, zachwycając coraz liczniejszych Europejczyków oraz Amerykanów szukających swojej Melanii Trump. W tym roku daj się skusić Słowenii i wybierz się tutaj na wakacje.

Słowenia na wakacje

Piękno słoweńskiej przyrody

Ten niewielki kraj nad Morzem Adriatyckim to często jedynie element trasy przejazdu po drodze na Chorwację . A nie dość, że leży bliżej, to dodatkowo charakteryzuje się pyszną kuchnią międzynarodową. Ceny w obu państwach są w zasadzie zbieżne, rozwiewamy więc mit o drogiej Słowenii.

Za to bogactwo przyrody naturalnej jest tutaj zdecydowanie niezaprzeczalne. Warto wybrać się w Alpy Julijskie i Karawanki, gdzie dziko rosną całe morza kwiatów, nad jeziora, na spływy różnymi środkami transportu rwącymi, turkusowymi rzekami, na spacery z degustacjami do winnic, na trekking do licznych kotlin, odwiedzić pasieki z prawnie chronionymi pszczołami, piękne ogrody botaniczne, park narodowy, wykapać się w źródłach termalnych i pojeździć rowerem po jednym z mnóstwa szlaków turystycznych. Wakacje na Słowenii to świetna okazja do spróbowania swoich sił w raftingu, kajakarstwie, canyoningu, przefrunięcia się na paralotni i spokojnego zwiedzania miast oraz miasteczek, gdzie dominuje architektura do złudzenia przypominająca włoskie klimaty.