Opóźnienie lotu - jak postępować?

Jakie prawa przysługują za opóźniony lot?

Warto mieć świadomość o zakresie odpowiedzialności linii lotniczej. Odszkodowanie za opóźnienie lotu to jedno, ale pozostałe prawa to zupełnie inny temat. W przypadku opóźnienia lotu istnieje kilka różnych form rekompensaty. Jeśli opóźnienie trwa pięć lub więcej godzin, pasażer ma prawo oddać taki bilet. W takiej sytuacji następuje całkowity zwrot środków pieniężnych. Dodatkowo pasażerowi przysługuje pełne prawo do opieki. Oznacza to, że przedstawiciel linii lotniczych powinien zapewnić kilka kluczowych kwestii. Po pierwsze powinien dostarczyć niezbędne napoje i posiłki. Ich ilość musi być dostosowana do czasu oczekiwania na wylot. Po drugie, jeśli jest taka konieczność, przewoźnik musi zapewnić zakwaterowanie w hotelu. W zależności od sytuacji może to być pobyt na jedną noc, dwie noce lub dłuższy pobyt. Po trzecie przewoźnik zapewnia transfer między lotniskiem a tymczasowym miejscem zakwaterowania. Warto mieć świadomość, że pasażerom w takiej sytuacji przysługują dwie rozmowy telefoniczne, a także możliwość wysłania wiadomości drogą mailową. Osoby niepełnosprawne bądź z ograniczoną możliwością poruszania się, powinny uzyskać odpowiednią pomoc. Oczywiście przez cały czas pozostają w towarzystwie podróżujących z nimi opiekunów.