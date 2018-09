Opóźniony lot Ryanaira. Pasażerka otrzymała czek, którego nie można zrealizować

Zamiast dwóch godzin Polka wracała z wakacji 24 godziny dłużej. Kobieta złożyła reklamację i otrzymała rekompensatę w wysokości 250 euro. Sęk w tym, że ma tę kwotę tylko na papierze.

I o ile podróż do Włoch przebiegła o czasie i bez problemów, to lot powrotny już taki nie był. 16 czerwca ok. godz. 19.00 dwie poznanianki miały wrócić z wakacji do Poznania. Jednak już na lotnisku turystki otrzymały informację, że lot jest opóźniony. Grupa podróżujących po nocy spędzonej na lotnisku, wróciła do Polski 26 godzin później.