Orientarium. Sprawdź, czy warto się tam wybrać

- Orangutany sumatrzańskie to gatunek endemiczny, bo żyją tylko na Sumatrze, a jeśli chodzi o Polskę, można je zobaczyć tylko tutaj. Zoo chce się przyczyniać do ochrony tego gatunku, bo w zastraszającym tempie tracą swoje naturalne siedliska, między innymi przez uprawę palmy olejowej, dlatego zachęcamy do tego, aby nie używać oleju palmowego - apeluje Paulina Klimas-Stasiak, rzecznik prasowy łódzkiego Orientarium. - Ich hodowla jest bardzo trudna. Jeden dorosły orangutan, ma tyle siły co sześciu mężczyzn, dlatego opiekunowie zawsze pracują z nimi przez jakąś barierę, a i tak muszą być niebywale ostrożni - dodaje.