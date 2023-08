Osoby LGBTQ+ mogą mieć problemy. Kanadyjski rząd ostrzega

Kanadyjski rząd ostrzega

Od czerwca 2019 roku kanadyjskie przepisy umożliwiają zaznaczenie "X" w formularzu paszportowym, zamiast "kobieta" czy "mężczyzna". Jednakże rząd Kanady przypomina podróżnym i ostrzega ich, że może to stwarzać trudności przy wjeździe do niektórych krajów, w tym do niektórych stanów USA. "Choć rząd Kanady uznaje identyfikator X do określenia płci kulturowej, nie może zagwarantować twojego wjazdu lub tranzytu przez inny kraj" - podkreślono.