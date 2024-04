Ostatni moment, by wejść za darmo. Wkrótce będą pobierać opłaty

Bilety kupować można w kasach molo, a także na platformie tobilet.pl. Ta druga opcja to wygodne rozwiązanie zwłaszcza w sezonie albo w długie weekendy, kiedy na spacer po molo wybierają się tłumy turystów, a to wiąże się z gigantycznymi kolejkami do kas stacjonarnych. Wówczas trzeba jednak uiścić opłatę serwisową.