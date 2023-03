Ostatnia szansa na przedłużenie bonu turystycznego - sprawdź, jak to zrobić!

Ostatnia chwila, by skorzystać z bonu nawet w październiku!

Dzięki ofercie Energylandii, wykorzystując bon turystyczny, bawić się można nawet końcem października! Wszystko to dzięki wydłużonej ważności biletów, które kupując do 31.03.2023, wykorzystać można aż do 29.10.2023! Oferta dotyczy realizacji bonu drogą elektroniczną, dzięki czemu każdy zainteresowany może wydłużyć realizację przyznanego świadczenia o niemalże 7 miesięcy! Aby to zrobić, wystarczy wejść na stronę TUTAJ, wybrać interesujący nas karnet i sfinalizować transakcję do 31.03.2023! Oferta dotyczy zarówno biletów jednodniowych, jak i dwudniowych, w sezonie niskim, jak i wysokim, przez co każdy ma możliwość jak największego dopasowania oferty do swoich potrzeb! W parku problemu nie stanowi również połączenie wizyty z wymaganą, dodatkową usługą turystyczną, jak wizyta w restauracji bądź nocleg, przez co wszystkie formalności zamknąć się mogą w jednym miejscu! To jedyna taka oferta, dzięki której bon turystyczny obowiązywać może niemalże do końca października!