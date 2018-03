Ostatnie dni przedsprzedaży first minute na lato

Marzec to ostatni miesiąc, w którym można skorzystać z wakacyjnej oferty first minute. A warto – biura podróży w zamian za rezerwację ze sporym wyprzedzeniem dają duże rabaty, zniżki dla dzieci i wiele innych bonusów. Wybraliśmy najlepsze propozycje wczasów first minute.

Oferty first minute pozwalają cieszyć się urlopem w niższej cenie (pixabay.com CC0, Fot: nextvoyage)

Bułgaria – first minute na każdą kieszeń

Do najpopularniejszych letnich kierunków nadal należy Bułgaria i nic w tym dziwnego. Bałkańskie państwo ma wiele zalet – od pogody, przez możliwość porozumiewania się z jego mieszkańcami po polsku, po wciąż niskie ceny. Biura podróży potrafią jednak wyśrubować ceny pobytu w miejscowych hotelach, dlatego warto korzystać z ofert first minute.

Jaki wybrać kurort w Bułgarii? Ponieważ ten kraj nie słynie raczej ze znanych muzeów i zabytków, warto zakotwiczyć w miejscowości, w której można wybierać spośród dziesiątek plaż. Takiej jak Słoneczny Brzeg, Warna czy Złote Piaski. Każda z nich stwarza możliwość wylegiwania się na czyściutkim piasku – to w dużej mierze zasługa hoteli, które częściowo "sprywatyzowały" nadbrzeża, wstawiając tam własne leżaki i parasole. A znalezienie hotelu z wydzieloną częścią plaży to w Bułgarii bułka z masłem.

Bułgarię warto wybrać także ze względu na życie nocne. Po zmroku większość kurortów tętni życiem. Oświetlone ulice, setki restauracji, barów, a do tego kluby – tak nocą wyglądają nie tylko Słoneczny Brzeg czy Złote Piaski, ale też mniejsze ośrodki, np. Sozopol.

Ale w Bułgarii coś dla siebie znajdą także miłośnicy spokoju i ciszy, które wyróżniają Albenę położoną na północnym wschodnie kraju. Miasto słynie ze wspaniałego mikroklimatu (w sąsiedztwie znajduje się rezerwat przyrody Bałtata) oraz niewielkiego ruchu samochodowego, do czego przyczyniają się sieci wypożyczalni rowerów i długie kilometry tras dla tych pojazdów.

Turcja – wymarzony kraj na letnie first minute

Turyści, którzy chcą pojechać na urlop first minute, bardzo chętnie wybierają też Turcję. Powody? Praktycznie te same co w przypadku Bułgarii, plus unikalna turecka kultura. Czyli: słonecznie, niedrogo, a przy tym niezwykle ciekawie.

Turcja obfituje zwłaszcza w muzea i meczety. Na wycieczkę do Stambułu, z obowiązkowym zwiedzaniem Hagii Sophii i Błękitnego Meczetu, a także zakupami na Krytym Bazarze lub Bazarze Egipskim, można załapać się będąc w niemal każdym zakątku tego kraju. Świetną opcją jest też podróż do Amasyi – miejscowości otoczonej przez Góry Pontyjskie, w której znajdują się grobowce władców Pontu (wykute w skale!), a także pozostałości po wybudowanej w czasach Bizancjum cytadeli.

A co z plażami? Jedne z najpiękniejszych można znaleźć na Wybrzeżu Egejskim, przy granicy z Grecją. Zalicza się do nich Błękitna Laguna położona w miejscowości Ölüdeniz, która w 2011 r. dostała nawet Turystycznego Oskara! Tych, którzy chcą się opalić i popływać, zachwyci też kurort Kuşadası nad Morzem Egejskim - jego plaże szczególnie pięknie wyglądają w czasie zachodów słońca.

Egipt – wczasy first minute na bogato

Egipt z roku na rok jest coraz tańszy, a korzystając z oferty wakacji first minute w tym państwie można ubić jeszcze lepszy interes. Turnus w ekskluzywnym, 5-gwiazdkowym hotelu rzut beretem od morza można wykupić już za około 1800 zł (w przeliczeniu na jedną osobę).

Wbrew pozorom nie każdy egipski kurort jest taki sam. Chodzi oczywiście o atrakcje, które zastaniemy na miejscu. Przykładowo do Szarm el-Szejk najlepiej wybrać się, jeśli uwielbiamy sporty wodne. Wody Morza Czerwonego stwarzają tam wyborne warunki do windsurfingu, kitesurfingu i nurkowania. W Szarm el-Szejk warto spróbować też czegoś bardziej ekstremalnego. Na przykład latania paralotnią przyczepioną do motorówki.

Również w Marsa Alam główną atrakcją są sporty wodne, z nurkowaniem na czele. Powodem jest możliwość podziwiania cudownych raf koralowych, takich jak Dabur i Elphistone.

Tymczasem podczas letniego first minute w Hurghadzie warto nurkować nie tylko po to, by oglądać rafy koralowe, ale również wraki zatopionych statków. Takie możliwości daje wyjątkowa Zatoka Makadi – trzeba jednak zejść na głębokość minimum 20 m. Ci, którzy nie potrafią pływać, w Hurghadzie mogą wybrać się w rejs łodzią podwodną albo łodzią z przezroczystym dnem.

W każdym egipskim kurorcie latem można być natomiast pewnym doskonałej pogody (z przynajmniej 27-stopniową średnią temperaturą), ogromnych plaż i bogatej oferty życia nocnego – bary i restauracje są prawie wszędzie, nietrudno trafić też na dyskotekę.