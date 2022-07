Pączki na Krupówkach. Ceny szokują

Turyści komentują

Turyści zgodnie komentują, że wakacyjny wyjazd do Zakopanego, czy innej górskich miejscowości, wiąże się dziś ze znacznie większymi wydatkami niż dwa, czy trzy lata temu. - Kupiłem jednego pączka, żeby spróbować, co to jest za 11 zł. Faktycznie są pyszne, ale taka cena to przesada. - Wydać 44 zł na pączki dla jednej rodziny... nie wiem kto to kupuje - komentują turyści. - Cena robi wrażenie, jak ceny wszystkiego - mówi inna urlopowiczka z Zakopanego.