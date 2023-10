Pałac Schaffgotschów w Kopicach. Skrywa bajkową historię

Pałac Schaffgotschów w Kopicach składał się m. in. z okazałej sali rycerskiej z przeszklonym dachem, ogromnej sali balowej, w której bawiły się elity ówczesnego świata, a także 63-hektarowego ogrodu utrzymanego w stylu angielskim, w którym stało aż 1432 rzeźb. Pałac pozostawał we władaniu rodziny do 1945 r. Co warte zaznaczenia, większej szkody nie wyrządziły mu działania wojenne.