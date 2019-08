Paraliż lotniska w Hongkongu. Tysiące demonstrantów protestują

Protesty na lotnisku Cathay Pacific w Hongkongu spowodowały paraliż ruchu lotniczego. Po tym, jak w głównym terminalu zgromadziło się tysiące protestujących, odwołano wszystkie loty, a na lotnisku zapanował chaos.

Demonstranci już od czterech dni zajmują budynek głównego terminalu. Cała odprawa biletowo-bagażowa została wstrzymana w poniedziałek rano – 12 sierpnia. Odbędą się jedynie te loty, których pasażerowie zdążyli już się odprawić. Lotnisko zadeklarowało również, że przyjmie samoloty, które są w drodze do Hongkongu.

Jak podaje "The New York Times", władze lotniska napisały w oświadczeniu, że operacje lotnicze zostały "poważnie zakłócone w wyniku dzisiejszego publicznego zgromadzenia, które miało miejsce na lotnisku". Urzędnik z Hongkongu dodatkowo nazwał go "nielegalnym zgromadzeniem". Anulowane loty dotknęły tysiące pasażerów. W zeszłym roku port lotniczy Hongkong obsłużył prawie 75 milionów pasażerów.