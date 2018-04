Partimetravelers. Z miłości do podróżowania w dobrym stylu

Claudia Ferreira i Michał Lastowski - piękni, młodzi, z marzeniami. Ona pielęgniarka z Porto, on projektant jachtów z Koszalina. Mieszkają w Anglii i wspólnie prowadzą bloga Partimetravelers. Bloga, którym zachwycają się zagraniczne media.

Claudia i Michał na wyspie Phuket w Tajlandii (www.instagram.com/partimetravelers)

Monika Sikorska: Jesteście zakochani, to widać. Cudownie, że możecie wspólnie spełniać marzenia i rozwijać swoje pasje. Poznaliście się w podróży?

Partimetravelers: Podróżowanie sprawia nam wiele radości, jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani faktem, że możemy łączyć i rozwijać nasze wspólne pasje związane z fotografią i poznawaniem nowych miejsc. Poznaliśmy się na spotkaniu towarzyskim naszych znajomych i od pierwszej chwili zakochaliśmy się w sobie. Po 3 miesiącach znajomości wybraliśmy się na pierwszą wspólną podróż, a po 6-ciu zdecydowaliśmy się na wspólne dzielnie naszej codzienności i zamieszkaliśmy razem.

Oboje pracujecie na pełen etat, ale czy praca nie przeszkadza wam w planowaniu kolejnych wyjazdów?

Zgadza się, od czasu ukończenia studiów pracujemy na pełen etat, z tego powodu nie mamy możliwości wzięcia bezpłatnego urlopu. Mimo to znaleźliśmy metodę na pogodzenie podróżowania i pracy. Zwykle nasze wyjazdy są krótkie i intensywne. Gdy mamy możliwość bierzemy 2-3 dniowy urlop, co w połączeniu z weekendem daje nam co najmniej 4 noce w wybranym miejscu. Przed wylotem planujemy i staramy się wyszukać jak najwięcej ciekawych miejsc, które później zwiedzamy i przedstawiamy na portalach społecznościowych. Bezpłatny urlop brzmi atrakcyjnie, jednak najpierw musimy zapracować na swoje wyjazdy.

Podróżujecie niskobudżetowo czy na wakacjach raczej nie oszczędzacie?

Podróżowanie niskobudżetowe jest nam bardzo znane, nie tylko z czasów studenckich, ale także z miejsc takich jak Islandia. Ceny są tam o wiele wyższe niż w Polsce czy Anglii, ale rekompensują je przepiękne krajobrazy. Jednak gdy odbywamy kilkudniowe wakacje, zawsze staramy się szukać okazji zawczasu i nie przepłacać za bilety, a to, co zaoszczędzimy, przeznaczamy na wyjątkowe atrakcje, które zawsze urozmaicają nasze doświadczenia.

Na waszym blogu w zakładce "destinations" znajduje się 10 państw. Które było pierwsze?

Pierwszym miejscem, które wspólnie zwiedziliśmy, był Rzym. Niecałe 3 miesiące po tym, jak się poznaliśmy, wypadały Claudii urodziny, które zadecydowaliśmy spędzić we Włoszech. Byliśmy pod wrażeniem miejsca i jego historii, a dzięki wyjazdowi zrozumieliśmy, że łączy nas pasja do fotografii i podróżowania.

A które miejsce na świecie jak dotąd urzekło was najbardziej?

Jest to bardzo trudne pytanie, ponieważ każde miejsce i każda kultura ma w sobie coś wyjątkowego, czego nie da się zapomnieć. Jednym z takich doświadczeń było podziwianie na własne oczy zorzy polarnej na Islandii. Nie spodziewaliśmy się, że kolory na niebie są aż tak intensywne i mogą się tak szybko zmieniać. Ciężko jest pokazać to na zdjęciach, ale na pewno jest to jedno z doświadczeń, które wywarło na nas ogromne wrażenie.

Na blogu piszecie, że Claudia zajmuje się przygotowywaniem outfitu i akcesoriów do kolejnych podróży. Czyli wasze wycieczki to raczej sesje zdjęciowe w nietypowych lokacjach?

Nasza miłość do podróżowania i poznawania nowych kultur nauczyła nas, że na zrobienie świetnego zdjęcia z podroży, które odzwierciedla nasze doświadczenia i uczucia, składa się wiele czynników. Jednym z nich są ubrania i akcesoria, które nosimy. Ze względu na naszą pasję do fotografii i chęć ciągłego doskonalenia naszych zdjęć, staramy się planować najmniejsze szczegóły. Nasze podróże nie są profesjonalnymi sesjami zdjęciowymi, a raczej wakacjami pasjonatów fotografii.

Czyli opowiadanie historii poprzez zdjęcia i wideo jest bardziej wymowne niż za pomocą słów?

Jest to forma, która najbardziej nam odpowiada i dzięki zdjęciom jesteśmy w stanie przekazać nasze prawdziwe wrażenia i emocje. W dobie internetu, Instagrama i Facebooka ciężko jest zdobyć uwagę użytkowników na dłużej, dlatego przekaz za pomocą fotografii czy wideo w naszym wypadku sprawdza się najlepiej.

Wasz blog został nominowany w konkursie UK Blog Awards, a ostatnio pisały o was portugalskie gazety. Zależy wam na rozgłosie?

Nominacja na UK Blog Awards w kategorii fotografii jest dla nas wielkim wyróżnieniem i osiągnieciem. Motywuje nas do tworzenia jeszcze lepszych zdjęć i wideo z naszych wyjazdów. Nie zależy nam na rozgłosie, ale wiadomo, że im więcej osób znajduje inspirację na naszym blogu, tym większą sprawia nam to satysfakcję.

Jesteście w trakcie planowania podróży poślubnej. Gdzie spędzicie swój miodowy miesiąc?

Pobieramy się w czerwcu, a 3 dni później lecimy na wakacje naszego życia i zadecydowaliśmy spędzić intensywny miesiąc w kilku krajach. Będziemy w Dubaju, na wyspie Zanzibar w Tanzanii, Kenii, na Seszelach, a ostatnią noc spędzimy w Paryżu. Mamy już zaplanowane noclegi, a także stroje i akcesoria, które pomogą nam w ujęciu piękna tych egzotycznych miejsc. Wszystko będziemy nagrywali i fotografowali, a po powrocie podzielimy się wspomnieniami i doświadczeniami na blogu oraz w mediach społecznościowych.

