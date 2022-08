Pasażerowie przeżyli chwile grozy. Jest nagranie tego co się stało

Z niecodziennym incydentem mieli do czynienia pasażerowie liniami lotniczych Alaska Airlines, samolotem Boeinga 737. Są to amerykańskie linie lotnicze, których główne porty to Seattle-Tacoma i Anchorage. 22 sierpnia korzystający z usług tego przewoźnika lecieli z Seattle do San Diego. Nie całe pół godziny po wystartowaniu piloci zaobserwowali coś niepokojącego. Zgłosili oni nietypowe wibracje z lewej strony pokładu. Z tego powodu zdecydowano o powrocie na pas startowy i awaryjnym lądowaniu samolotu, w miejscu z którego zaczynali swój lot.