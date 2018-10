Październikowe oferty wypoczynku w rodyjskiej Kolymbii. Taniej niż w Polsce

Położona na wschodnim wybrzeżu wyspy Rodos Kolymbia to miejscowość wypoczynkowa oddalona zaledwie 15 kilometrów od gwarnego Faliraki. W Kolymbii możemy liczyć na spokój, malownicze widoki i niekończące się kąpiele w ciepłych wodach lazurowych zatok lub przyhotelowych basenach.

Rodyjska Kolumbia – spokojny raj nad lazurowymi zatoczkami

Cena pobytu w tej spokojnej okolicy jest konkurencyjna w porównaniu do większych miejscowości, bo za jedną noc w hotelu 4-gwiazdkowym zapłacimy nawet mniej, niż za 3-gwiazdkowy hotel w Polsce. Jeśli doliczymy do tego przeloty, ofertę all inclusive z lokalnymi przysmakami serwowanymi w ramach obfitego śniadania i niezłej obiadokolacji, a przede wszystkim spokój niezatłoczonego, greckiego kurortu, oferta wczasów na Rodos staje się naprawdę kusząca. Przy tygodniowym pobycie dla 2 osób, cena za dobę to zaledwie 210 zł. Dla wygody, możemy wybrać bliższe naszemu miejscu zamieszkania miejsce wylotu: Poznań lub Warszawa.