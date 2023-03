Pekiński Park Dzikiej Przyrody – miejsce, które zbliża ludzi i zwierzęta

Trzecia strefa to obszar obserwacji dużych drapieżników z autobusu turystycznego z otworami przy siedzeniach, przez które można karmić zwierzęta mięsem kupowanym przy wejściu. Trasa zwiedzania liczy 3,6 km długości, a na jej drodze znajduje się 8 wybiegów, gdzie mieszkają niedźwiedzie brunatne, tygrysy syberyjskie, białe tygrysy, wilki, niedźwiedzie czarne, hieny cętkowane, lwy afrykańskie, gepardy i inne. W tej strefie naprawdę realistycznie odtworzono pierwotne środowisko życia tych zwierząt, więc to dobra okazja żeby zobaczyć jak zwierzęta zachowują się w znanym i naturalnym dla nich otoczeniu. Żeby jednak zwiedzić to miejsce, turyści muszą wsiąść do specjalnego autobusu. Kiedy dojedzie się do pierwszego przystanku, można zobaczyć ogromnego niedźwiedzia brunatnego, który np. może stanąć obok autobusu, w którym się znajdujesz. Stoi on często na dwóch łapach i uderza w szybę dwiema przednimi łapami, prosząc o podanie kawałka mięsa przez otwory znajdujące się przy siedzeniach w karoserii autobusu. W dalszej części można podziwiać, jak tygrysy syberyjskie leniwie wędrują po lesie. Dorosłe tygrysy syberyjskie zawsze wylegują się samotnie, a młode zawsze bawią się w grupach. W tej strefie można również obserwować stada antylop i jeleni sika. Te posłuszne zwierzęta wyglądają bardzo uroczo.