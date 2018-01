Peruwiańskie olśnienie. Polka postawiła swój świat na głowie, by zamieszkać na końcu świata

Nudna praca i wieczna frustracja? Powiedziała "dość" i wyjechała do Ameryki Południowej. Teraz wiedzie życie, którego wszyscy jej zazdroszczą. Wędruje po górach z alpakami i swoim klientom daje to, co naprawdę chcą zobaczyć. Białostoczanka Sylwia Perkowska zdradza nam sekrety peruwiańskiej codzienności.

Według Sylwii Perkowskiej Peru to kraj barwny, inny, egzotyczny

WP: Jak to się stało, że rzuciłaś karierę prawniczą, całe swoje dotychczasowe życie w Polsce, i zamieszkałaś na końcu świata?

Sylwia Perkowska: Bywa, że musisz się zatrzymać i pomyśleć o życiu. U mnie się tak stało, gdy potrzebowałam odpoczynku, nie z zawodowych powodów, a raczej zdrowotnych. Podjęłam kilka trudnych decyzji, w tym postanowiłam rzucić pracę jako radca prawny, w której się rozwijałam. Czasem po prostu trzeba przekręcić wszystko do góry nogami. Zdecydowałam, że na jakiś czas wyjadę gdzieś daleko, w góry.

Skąd taki wybór - Peru?

Nie wiedziałam wiele o tym kraju, wydawał mi się abstrakcyjny, ale na tyle bezpieczny, że można poruszać się po nim samodzielnie (wyjechałam sama). Podróż miała trwać 3,5 mies. Z informacji, które udało mi się znaleźć, wynikało, że Peru jest bardzo kolorowe, egzotyczne, inne. Uznałam, że jak gdzieś jechać, to w miejsce odmienne, by poznać to, czego nie mamy we własnym kraju! Zadecydował też fakt, że nie było tam bardzo drogo, można się było poruszać za podobne pieniądze jak w Polsce. No i góry... Piękne, majestatyczne Andy. Barwne - dzięki strojom, które noszą mieszkańcy, dzięki tradycjom, które podtrzymują i dzięki stadom alpak i lam, które upiększają wiele szlaków.

Wylądowałaś w Limie i co?

Chłonęłam to, co zastałam na miejscu, co zresztą polecam każdemu, kto się wybiera w podróż. Owszem, można się na wszystko denerwować i wszystkim stresować, ale jaki jest wtedy sens podróżowania? Nie dowiemy się niczego. Jeśli jedziemy na drugi koniec świata, to on nie będzie wyglądał jak Polska i to trzeba po prostu przyjąć. Patrzeć, smakować i nie oceniać, nie porównywać.

Największy szok kulturowy?

Kwestie bezpieczeństwa i relacji damsko-męskich. Gdy przyjechałam do Limy, zaczepiało mnie na ulicy sporo mężczyzn. W trakcie takich spotkań z nieznajomymi warto trzymać pewien dystans. Uśmiech kobiety może być w Peru źle odczytany przez drugą stronę - jako zachęta. Znajomi Peruwiańczycy bardzo szybko mnie o tym poinformowali. Zresztą Peruwiańczycy na ogół są bardzo otwarci, choć w stricte turystycznych regionach, jak np. Cusco, centrum Limy, Huacachina, Nazca, Arequipa czy Puno ludzie mają już nieco inne nastawienie. Ciekawe też bywają odpowiedzi Peruwiańczyków na pytania o drogę. Ci, którzy znają kierunek, chętnie pomogą i wytłumaczą, ale zdarza się, że pokazują ręką przed siebie i mówią "tam", dodając coś w swoim języku keczua lub łamanym hiszpańskim.

Sama też wtedy słabo mówiłaś po hiszpańsku. Jak sobie radziłaś?

Czasem było ciężko. Straciłam telefon, ukradziono mi go w Cusco, w lokalnym autobusie. Na szczęście mam dobrą orientację w terenie, bo ten kraj akurat jej wymaga. Z uwagi na brak towarzysza podróży z kilku bardzo ciekawych trekkingów i atrakcji musiałam zrezygnować, były za drogie, by realizować je jednoosobowo. W takich sytuacjach idealnie byłoby mieć grupę znajomych, z którymi można dzielić koszty.

Dość szybko jednak trafiłam na ciekawe wolontariaty związane z turystyką i to one otworzyły przede mną nowe możliwości. Pojechałam jeszcze na ponad dwa tygodnie do Boliwii, weszłam na sześciotysięcznik i to mnie dodatkowo zmobilizowało do ponownego przyjazdu do Peru. Zawsze myślałam, że wysokie Andy są poza zasięgiem - tylko dla uzdolnionych, doświadczonych i z grubym portfelem. A okazuje się, że ktoś, kto łatwo się aklimatyzuje do wysokości i lubi aktywność, nawet niekoniecznie sporty wyczynowe, może sobie poradzić.

Po powrocie do Polski zaczęłam odkładać na sprzęt, by już po kilku miesiącach ponownie pojawić się w Peru, a dokładnie w Huaraz. To był maj, 2104 r Udało mi się wtedy wejść na dwie góry, zrobiłam kurs wspinaczki wysokogórskiej. Jak ważne jest dobre przeszkolenie, przekonałam się sama podczas 19-godzinnej wyprawy na sześciotysięcznik i załamania pogody - nasz niedoświadczony przewodnik nie był w stanie odnaleźć trasy. Nie powiem, odmawiałam zdrowaśki. Przez rok później się nie wspinałam. Ale wracam. Dlaczego? To ogromna dawka adrenaliny, potęga i piękno przyrody, które pozostawiają w człowieku wyjątkowo silne emocje.

Co było po Huaraz?

Wróciłam do Cusco, miasto przyciąga jak magnes. Ponownie podjęłam współpracę z touroperatorem, z którym nawiązałam kontakt podczas pierwszej wyprawy. W każdej wolnej chwili podróżowałam po kraju, szukając atrakcji, szlaków, kontaktów. Pisałam artykuły na swojego bloga i dla lokalnych firm. Udało mi się zrealizować kilka prelekcji o Peru w Nowym Jorku i małą wystawę zdjęć.

Jakie były twoje początki w branży turystycznej?

Początkowo realizowałam projekty wolontariackie z platformy HelpX, chociaż dużo ciekawszą jest aktualnie Workaway. Przygotowywałam wyprawy dla hostelu, który w ofercie miał także wycieczki. Następnie dzięki znajomościom, które nawiązałam poprzez platformę Couchsurfing, zaczęłam pracę dla lokalnego touroperatora z Cusco. Do mnie należało m.in. projektowanie i tłumaczenia wycieczek, testowanie i szukanie nowych szlaków w kontakcie z lokalnymi przewodnikami, układanie ich w interesujący pakiet. Z kolei w Huaraz zajmowałam się prowadzeniem hostelu, chociaż nie miałam w tym zakresie żadnego doświadczenia. Razem z koleżanką z Hiszpanii rozkręciłyśmy go tak, że cały czas miałyśmy obłożenie. Warto próbować rzeczy, których wcześniej się nie robiło, nie trzeba się tego bać!

Nietypowe i bardzo różnorodne wyprawy to dziś twój znak rozpoznawczy.

Zawsze wyłamywałam się ze schematów, więc z czasem, gdy zaczęłam działać na własną rękę i miałam już swoich klientów, którzy powierzali mi swoje wakacje - uwierz mi, to wielka odpowiedzialność! - postanowiłam nie tylko zaoferować im ogrom peruwiańskich atrakcji, ale i dostosować wyprawy do indywidualnych potrzeb. Tak jest do dziś. Klientom chcemy dać to, co im się spodoba, a nie to, co widzą wszyscy. Przygotowania do wycieczek zaczynamy od rozmowy, wypełnienia ankiety. To od początku współpraca między stronami, której celem jest spełnienie wakacyjnych marzeń i dostarczenie jak najwięcej pozytywnych emocji. To też nowe więzi, które trwają dłużej niż sama podróż do Peru. Za każdym razem, gdy przylatuję do Polski, udaje nam się ponownie spotkać. Świat okazuje się być malutki, a mimo natłoku codziennych spraw jest miejsce i czas na polsko-peruwiańskie pogaduszki i wspomnienia.

W ofercie macie trekking, rowery, kajaki, szlaki konne...

... osiołki, rafting, wyprawy trekkingowe z lamami, które niosą nasze bagaże, jak za dawnych inkaskich i przedinkaskich czasów. Robimy wszystko. Realizujemy sporo wypraw trekkingowych - od kilkugodzinnych do kilkunastodniowych - dla bardziej i mniej aktywnych, bo chodzenie po górach kochamy, ale mamy też oferty dla rodzin z dziećmi, albo dla takich osób, które wolą być gdzieś dowiezione (wykorzystujemy lokalny prywatny transport). Wszystko dostosowujemy do upodobań, kondycji fizycznej i zasobności portfela.

Co koniecznie trzeba zobaczyć w Peru?

Peru to kraj o trzech twarzach: costa - wybrzeże, sierra - Andy oraz selva, czyli dżungla. Lecąc na koniec świata, warto zobaczyć wszystkie trzy twarze. Różnią się one od siebie zarówno krajobrazami, tradycjami, jak też kuchnią, klimatem, fauną i florą, po części też językami. Poza głównymi atrakcjami, jak np. Machu Picchu, Cusco, Arequipa, Paracas czy Huacachina, polecam trasy najmniej turystyczne. Dzięki nim bowiem głębiej poznaje się tutejszy świat, panujące w nim zasady. Peru to kraj pełen perełek.

A jedzenie?

Och, to dopiero temat... Na wybrzeżu trzeba spróbować ceviche - surowej ryby, marynowanej w limonce, albo jeszcze lepiej: leche de tigre. Żadne to mleko, ale napój z elementami surowej ryby, takie jakby ceviche do picia, z dodatkiem imbiru i czosnku. Typowo andyjskie danie to pachamanca - jednogarnkowe, przygotowywane w ziemi między nagrzanymi kamieniami. Sztuka polega na ułożeniu poszczególnych warstw - mięsa, warzyw - na właściwych poziomach. W górach niesamowicie smakuje też choclo con queso - biała kukurydza ze słonym serem. No i ziemniaki, których jest tam około 3,5 tys. odmian i które z Andów powędrowały w świat. Takie ziemniaczane przystawki jak causa czy papa rellena to przysmaki, ale ja też bardzo lubię rocoto relleno - nadziewaną paprykę. Świetnie smakuje też aji de gallina, czyli kurczak w sosie z typowymi peruwiańskimi przyprawami, w tym ze słynną papryczką aji amarillo.

W dżungli zajadam się tamalami z manioku albo juane - to ryż z mięsem, oliwkami, gotowanym jajkiem, a wszystko zawinięte w liść bijao. Będąc w Peru, nie można nie spróbować herbaty ziołowej emoliente, którą sprzedają na każdym rogu ulicy. Idealna na chłodne wieczory. Z kolei napój z komosy ryżowej, jest najlepszy na początek dnia. Sprzedają ją wcześnie rano w takich specjalnych wagonikach na rogach ulic. Smakuje trochę jak kisiel, świetnie robi na żołądek. Ustawiają się po nią wszyscy, niezależnie od pozycji, statusu społecznego. Kosztuje jednego sola, podobnie zresztą jak kanapka z awokado, serem czy jajkiem. Peru jest pyszne!