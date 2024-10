Pielgrzymka Szlakiem Świętego Jakuba. "Historyczne rozpoczynała się u progu własnego domu"

Piesza wędrówka do Santiago de Compostela to spore wyzwanie. Dziś już tylko nieliczni pokonują drogę Szlakiem Świętego Jakuba zgodnie ze średniowieczną tradycją, czyli od progu własnego domu. Ile czasu zajęłoby dojście do hiszpańskiego miasta z Warszawy? - Przyjmuje się, że trzy, cztery miesiące, w zależności od tempa. A to jest już całkiem niezłe tempo, bo wymaga przejścia dziennie ponad 20 km. Wszystko zależy od nas. Od tego ile mamy czasu i pieniędzy, bo każdy dzień na szlaku kosztuje – mówi w rozmowie z Moniką Sikorską Łukasz Śledziecki, pilot pielgrzymek do Santiago de Compostela. Polak opowiada także o tradycji związanej z pielgrzymką Szlakiem Świętego Jakuba oraz ile pieniędzy trzeba zabrać w drogę. Inne fragmenty tej rozmowy znajdziesz w naszym serwisie.