Pierwsza klasa w Pendolino. Namiastka luksusu czy zbędny wydatek?

Pierwsza klasa, czyli drogo, ale pusto

Oczywiście zwykle za podróż pierwszą klasą trzeba więcej zapłacić - szczególnie, jeśli chcemy jechać pociągiem EIP, to wydatek będzie spory. Za bilet normalny z Warszawy do Krakowa w cenie regularnej zapłacimy 259 zł (169 zł w klasie drugiej), a z Krakowa do Kołobrzegu 344 zł (225 zł w klasie drugiej). Jednak zdarzają się spore promocje i bilety w pierwszej klasie potrafią kosztować mniej niż w drugiej. Żal wtedy nie skorzystać z jej dobrodziejstw, szczególnie mając przed oczami sceny z niektórych przepełnionych pociągów. Tym sposobem już kilka razy ze stolicy do Krakowa pojechałam za ok. 130 zł przy okazji sprawdzając, czy rzeczywiście gotowa byłabym zapłacić za takie luksusy niemal dwa razy więcej.