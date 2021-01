Pierwsze buty trekkingowe - co trzeba wiedzieć i dlaczego dobór rozmiaru jest istotny?

Zaczynasz swoją przygodę z trekkingiem? Kompletujesz ekwipunek na wędrówki? Wybierz wygodne buty trekkingowe i dopasuj odpowiedni rozmiar. Dzięki temu twoje stopy poniosą cię gdzie tylko zechcesz. Oto wskazówki, czym kierować się, wybierając pierwsze buty trekkingowe.

Zaczynasz przygodę z trekkingiem? Pamiętaj o odpowiednim obuwiu

Czy wiesz, że wielu początkujących pieszych turystów zniechęciło się do trekkingu z powodu nieodpowiednich butów? Obuwie to obok kurtki przeciwdeszczowej najważniejszy elementy ekwipunku wędrowca. Jeśli zaczniesz dłuższe piesze wycieczki w niewygodnych butach, to nabawisz się odcisków i odparzeń. Twoje stopy zmęczą się już po kilku pierwszych kilometrach, a wtedy łatwo zrezygnować z ambitnych planów wędrówki. Dlatego nie wybieraj się na pieszą wycieczkę w trudnym terenie w żadnych trampkach, czy popularnych “adidasach” sportowych, choćby buty te były nie wiem jak wygodne. One po prostu się na trekking nie nadają.

Czym różnią się buty trekkingowe od sportowych adidasów?

Przede wszystkim dobre buty trekkingowe są tak skonstruowane, aby sprawdziły się podczas wędrówki po trudnym terenie i w różnych warunkach pogodowych. Wykonane są ze skóry licowej, nubuku lub tworzyw syntetycznych. Cholewki są dość sztywne, dzięki temu stabilizują kostki, ułatwiając prawidłowe ustawianie stóp na nierównym podłożu. Kolejną zaletą traperów jest wodoodporność, a więc nie musisz obawiać się nagłej burzy i ulewy. Zapewnia to wewnętrzna membrana, która zarazem przepuszcza powietrze. W dobrych butach stopy nie pocą się nawet podczas upałów. Buty trekkingowe mają solidne, grube podeszwy, abyś nie pośliznął się w błocie czy na mokrym, wystającym korzeniu. Specjalne wzmocnienia na palcach i piętach oraz gumowy otok na bokach chronią przed uderzeniami w drobne kamyki i krawędzie skał. Cała ta solidna konstrukcja ma amortyzować twoje stopy przed uderzeniami w podłoże i odczuwaniem nierówności. A wszystko po to, aby zminimalizować zmęczenie stóp. Dlatego tak ważne jest, abyś wybrał odpowiednie dla siebie obuwie na trekking.

Jak wybrać buty, w których aż chce się wędrować?

Po pierwsze odwiedź profesjonalny sklep sportowy lub turystyczny i wejdź do działu z obuwiem trekkingowym. Na zakupy wybierz się po południu. O tej porze dnia stopy są zwykle nieco zmęczone, a przez to większe niż po nocnym odpoczynku. Przed przymierzaniem nałóż grube skarpety. Łatwiej dzięki temu dopasujesz rozmiar butów. Obejrzyj i przymierz kilka, a nawet kilkanaście par traperów, najlepiej renomowanych marek. Nie chodzi wcale o to, aby imponować komukolwiek logo znanej firmy. Po prostu buty takich producentów, jak: Asolo, Aku, Jack Wolfskin czy Hanwag są solidne i mega wygodne. Masz pewność, że posiadają membranę i odpowiednią podeszwę antypoślizgową typu Vibram. Nie odczujesz w nich przebytych kilometrów. W dodatku posłużą ci przez wiele sezonów. Kupując buty weź pod uwagę, po jakim terenie będziesz w nich chodził? Jeśli raczej po równinach lub szlakach po górskich dolinach, to wybierz buty z niską cholewką. Są lżejsze i będą bardziej odpowiednie na początek przygody z trekkingiem. Jeśli jednak planujesz wędrówki po nierównym terenie czy wysokogórskich szlakach, lepsze będą buty lekko za kostkę, bo zminimalizują ryzyko kontuzji. Buty trekkingowe możesz też kupić w jednym ze sklepów wysyłkowych.

Buty trekkingowe - wygodne zakupy online

Nie masz czasu, aby wybrać się do sklepu stacjonarnego? Buty do trekkingu możesz kupić w najlepszych sklepach internetowych na stronie e-horyzont.pl lub sklep.jack-wolfskin.pl. Na witrynach sklepów wysyłkowych znajdziesz zdjęcia i dokładnie opisy obuwia. Przeczytaj, z jakich materiałów jest wykonane? Jakie ma wzmocnienia? Jaki rodzaj podeszwy i na jakie tereny jest przeznaczone? Baczną uwagę zwróć na rozmiar butów. Jeśli po otrzymaniu przesyłki stwierdzisz, że buty są za małe lub za duże, czym prędzej je odeślij i wymień na odpowiednie.

Jak wybrać odpowiedni rozmiar traperów?

W czasie długich spacerów stopy ubrane w grube skarpety zwykle męczą się i trochę puchną. Dlatego buty trekkingowe powinny być większe od tych, jakie nosisz na co dzień o około 1 rozmiar, ale to już każdy sam powinien to ocenić. Jak to sprawdzić? Przymierzając buty w sklepie dosuń stopę maksymalnie do przodu i spróbuj włożyć palec za piętę. Jeśli zmieści się palec, to rozmiar jest w sam raz. Jeśli palec nie wejdzie, wybierz buty większe. Jeśli wejdą dwa palce, to znaczy, że buty są za duże. W przypadku zakupów online zmierz długość swojej stopy. Następnie sprawdź długość wkładki w tabelce z wymiarami i wybierz dłuższą o około pół centymetra od stopy. Zauważ, że rozmiarówka traperów jest bardziej dokładna, niż zwykłych butów. Tu oprócz całych numerów są też połówki, dzięki temu łatwiej dobrać odpowiedni rozmiar.

Czy dobre buty trekkingowe gwarantują udaną wyprawę?

Oczywiście, że nie, ale w znacznej mierze przyczynią się do tego, abyś wrócił z wędrówki zadowolony i przyjemnie zmęczony. Umiarkowany wysiłek podczas trekkingu, połączony z oglądaniem krajobrazów i zwiedzaniem mijanych atrakcji, wywołuje endorfiny szczęścia. Na powodzenie wyprawy składa się jednak kilka czynników, takich jak: odpowiedni ekwipunek, czyli wygodna odzież i kurtka przeciwdeszczowa, dobra pogoda i samopoczucie zdrowotne turysty, zapas wody do picia i prowiant, a także obecność zgranej paczki bliskich osób, z którymi można dzielić się wrażeniami. Jeśli w dodatku turyści wracają bez pęcherzy i otarć na stopach, bez bólu palców odbitych o cholewkę podczas schodzenia z góry, to często nabierają ochoty na kolejne wyprawy.