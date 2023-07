Pilot zmienił trasę. Pokazał pasażerom coś niesamowitego

- Dziesięć minut przed lądowaniem kapitan przemówił do nas bardzo szczęśliwym głosem. Zrobił mały objazd nad miejscem erupcji i obrócił samolot, aby wszyscy mogli je zobaczyć z obu stron. To było po prostu nierealne. Widzieliśmy fontannę lawy wyłaniającą się z ziemi. To było niesamowite przeżycie - powiedział jeden z pasażerów, cytowany przez ABC News.