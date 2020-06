Pilzno - co zobaczyć w czeskiej stolicy piwa?

Pilzno to czeskie miasto, w którym znajduje się browar Pilsner Urquell. Jest doskonałym celem weekendowych wycieczek. W mieście nie brakuje zabytkowych obiektów, więc spodoba się ono nie tylko smakoszom piwa, choć oczywiście będąc w mieście nie warto odmawiać sobie degustacji złotego trunku. Gdzie dokładnie znajduje się miasto? Co trzeba zobaczyć w Pilznie?

Pilzno – gdzie jest?

Pilzno jest miastem położonym w zachodniej części Czech. Jest stolicą kraju zachodnioczeskiego oraz kraju pilzneńskiego. Miasto ma powierzchnię około 137 km kwadratowych, a mieszka w nim ponad 160 000 osób. Pilzno położone jest w kotlinie, do której spływają liczne potoki tworzące w kotlinie rzekę Berounkę. Pilzno jest sporym ośrodkiem przemysłowym, wokół miasta znajduje się wiele fabryk, między innymi zakłady Skoda Transportation .

Pilzno – jak dojechać?

Pilzno jest znaczącym węzłem komunikacyjnym, w związku z czym najlepiej dotrzeć do niego samochodem. Miasto jest położone około 90 km od Pragi , a droga ze stolicy Czech zajmuje nieco ponad godzinę. Z Pragi do Pilzna kursują również autobusy.

Pilzno – jakie są największe atrakcje?

W związku z bogatą historią piwowarską Czech, oprócz browaru w Pilznie zwiedzać można Muzeum Piwowarstwa , które znajduje się niedaleko rynku. Co ciekawe, obecnie muzeum zajmuje budynek, w którym dawniej odbywała się produkcja słodu. W muzeum warto odwiedzić średniowieczne piwnice, wnętrze wiejskiej gospody oraz liczne ekspozycje związane z piwem. Zwiedzanie muzeum obejmuje również degustację piwa. W Muzeum Piwowarstwa można wybrać się także na zwiedzanie podziemi, na które obowiązuje osobny bilet wstępu. Podziemna trasa o długości około 750 m obejmuje przejście przez piwnice, które dawniej służyły jako magazyny piwa.

Pilzno – co zobaczyć?

Browar i Muzeum Piwowarstwa to oczywiście niejedyne atrakcje Pilzna. Co jeszcze warto zobaczyć będąc w tym mieście?

2. Katedra św. Bartłomieja - jest położona w centralnej części rynku i jest jego najważniejszym punktem. W katedrze swoją siedzibę ma pilzneński biskup. Będąc na rynku w Pilznie koniecznie trzeba wejść do katedry, ponieważ w jej wnętrzu znajdują się między innymi rzeźba Madonny z Pilzna oraz piękne witrażowe okna. Do katedry przylega wieża, której wysokość wynosi ponad 102 m. Warto się na nią wspiąć, ponieważ jest to najwyższa wieża kościelna w całych Czechach. Z tarasu widokowego, który znajduje się na wysokości 62 m można podziwiać panoramę miasta i okolic.