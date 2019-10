Piwosze będą w siódmym niebie. Są miejsca na świecie, w których za piwo zapłacisz mniej niż za chleb

Wakacje służą do tego, żeby się odpowiednio zrelaksować. Kufel dobrze schłodzonego piwa pasuje do tego jak ulał. Jeśli lubicie ten złocisty trunek, podpowiadamy, w których krajach zapłacimy za niego najmniej, a w których najwięcej. Bo grunt to podróżować i nie zbankrutować.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Piwo w pubie czy restauracji kupicie najtaniej w Wenezueli (Shutterstock.com)

Caracas, Taszkient, Lagos. Za kufel piwa w przeciętnej knajpie nie zapłacicie tu więcej niż 3 zł. Najtaniej jest w Wenezueli, w stolicy której wypad na "jedno piwko" to średni koszt rzędu 2,45 zł. I choć miejsce to ze względu na niepokoje społeczne jest zazwyczaj przez turystów omijane, nie ma powodu do zmartwień. Niewiele więcej, bo 2,78 zł, zapłacicie za piwo "na mieście" w Uzbekistanie. Nigeria zamyka podium z wynikiem 2,97 za kufel złocistego trunku zamówiony i wypity w restauracji czy pubie.

Portfela nie zrujnuje również wizyta w m.in. w Ho Chi Minh w Wietnamie, Kijowie na Ukrainie, Tbilisi w Gruzji, Phnom Penh w Kambodży, Dar es Salaam w Tanzanii i Antananarywiea na Madagaskarze. Piwosze mogą tu zaspokoić pragnienie za mniej niż 5 zł w każdej przeciętnej cenowo knajpie.

Finder.com Podziel się

Polska z wynikiem 9,15 zł za kufel piwa w Warszawie jest pod tym względem znacznie mniej atrakcyjną opcją. Mimo to wciąż bije na głowę tak drogie lokalizacje jak Reykjavik na Islandii czy Doha w Katarze, gdzie – by zanurzyć usta w piwnej piance – trzeba mieć przygotowane odpowiednio 37,56 zł oraz 40,11 zł. Przerażające? A jakże. Ale to jeszcze nic, bo najdroższe piwo dopiero przed nami. A dostaniecie je w niewygórowanych cenowo przybytkach Dubaju. Na kufel chmielowego trunku wydacie 40,48 zł.

Więcej szczegół znajdziecie na mapie przygotowanej przez portal Finder.com na podstawie analizy danych z serwisów Expatistan i Numbeo. Porównanie dotyczy kosztów pinty piwa, która w systemie amerykańskim liczy sobie 473 ml, a brytyjskim 568 ml. W obu przypadkach mowa o kuflu, a zestawienie – musicie przyznać – jest bardzo przydatne.

Źródło: Fly4free.pl