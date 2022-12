PKP Intercity zapowiada nowe połączenia. Podróżni będą zadowoleni

Wydawać się może, że dobre wieści nie mają końca, bowiem przewoźnika zapowiada też, że łatwiejsze staną się kolejowe podróże z Krakowa do Pragi. Wszystko dzięki wydłużeniu do stolicy Czech relacji pociągu TLK Galicja, kursującego do tej pory pomiędzy dawną stolicą Polski a Ostrawą. Po drodze pociąg będzie zatrzymywać się w polskich miastach, m.in. w Katowicach, Zabrzu i Gliwicach.