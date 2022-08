Planujesz wycieczkę do Warszawy? Zobacz polecane hotele w tym mieście

Royal Tulip Warsaw Apartments

Na swoich pierwszy gości czeka także świeżutki, nowo otwarty (w maju bieżącego roku) Royal Tulip Warsaw Apartments. Obiekt ten wykracza poza przyjęte normy i pokazuje całkiem nowe oblicze branży hotelarskiej. Co sprawia, że jest tak wyjątkowy i niepowtarzalny? To unikalne połączenie luksusowego hotelu, przytulnego domu oraz wygodnego biura. Można zatem w nim nie tylko odpocząć i się zrelaksować, ale także skupić się na pracy w naprawdę komfortowych i sprzyjających warunkach. Wyróżnia go nie tylko bardzo atrakcyjna lokalizacja w ścisłym centrum miasta (ul. Grzybowska), ale także najwyższy standard pokoi – to przestronne, nowocześnie urządzone apartamenty, "małe mieszania", wyposażone w aneksy kuchenne, z widokiem na piękną i inspirującą architekturę miejską. Do dyspozycji gości jest również nowoczesna siłownia wraz z sauną, a już niebawem otworzy się strefa SPA. To także doskonałe i świetnie wyposażone miejsce na wyjazdy firmowe, różnego rodzaju spotkania i konferencje (4 nowoczesne sale konferencyjne, mogące pomieścić do 170 osób z klimatycznymi strefami relaksu). A co z wyżywieniem? Prawdziwą rozkosz dla podniebienia oferuje Mozaika Restauracja | Bar | Delikatesy, przywołująca swoim urokliwym klimatem ducha dawnej Warszawy i nawiązująca swym wystrojem do najpopularniejszych dzielnic. Ceniony szef kuchni Tomasz Koprowski serwuje tam z pasją i sercem wyjątkowe dania kuchni polskiej (w tym także w odsłonie wegetariańskiej i wegańskiej) z przepysznych, sprawdzonych i regionalnych produktów, idealne na pożywne, leniwe śniadanie, biznesowy lunch, jak i na firmową kolację. Zdecydowanie warto zapoznać się ze szczegółową ofertą aparthotelu: http://unique-hotels.pl.