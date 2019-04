Platformy rowerowe odpowiedzią na wszystko!

Wielkimi krokami zbliżają się święta, a zaraz po nich wyjątkowo długi weekend majowy. Warto już teraz pomyśleć o tym, co zrobimy w te pierwsze, wiosenne dni roku. Może mała wycieczka rowerowa? Ale najpierw należy się do niej odpowiednio przygotować!

(Materiały prasowe)

Własne rowery to nie tylko wygoda, ale również duża oszczędność pieniędzy. Znamy niestety wygórowane wymagania wypożyczalni rowerowych, które często biorą swoje ceny z kosmosu. Czemu więc na rodzinny wyjazd za miasto nie zabrać ze sobą rowerów dla całej rodziny? Przecież i tak stoją w garażu, a wspólne wycieczki nie dość, że edukują to jeszcze zbliżają do siebie członków rodziny!

Jak w takim razie zabrać ze sobą aż 4 rowery? To proste! Wystarczy zaopatrzyć się w platformę rowerową, dzięki której bez trudu można przewieźć rowery dla całej rodziny. W dzisiejszych czasach istnieją produkty, których montaż jest dziecinnie prosty, a do tego bezpieczny! Można wybrać wariant, który idealnie sprawdzi się w rodzinie dwu, trzy, a nawet czteroosobowej. Dodatkowym atutem platform rowerowych jest to, że posiadają zabezpieczenia, dzięki którym żaden złodziej nie przygarnie sobie cudzej własności.

Aby dostać się do bagażnika swojego samochodu nie trzeba będzie już wszystkiego rozmontowywać! Platformy rowerowe skonstruowane zostały w taki sposób, aby w razie potrzeby, bez konieczności zdejmowania zainstalowanych już rowerów, dostać się do swojego bagażnika! To wydatek, który z pewnością zwróci się po kilku wypadach z całą rodziną!

Platformy rowerowe zbudowane są z bardzo wytrzymałych materiałów, dzięki którym można będzie z niej korzystać przez długie lata. To idealne rozwiązanie nawet dla osób, które dość rzadko wyjeżdżają w poszukiwaniu nowych szlaków rowerowych za miasto.

Istnieje wiele modeli platform rowerowych. Warto zwrócić uwagę na to: ilu pinowe gniazdo jest wyposażona platforma? Na rynku funkcjonują dwa modele wtyczek: 7 oraz 13 pinowe. Aby wszystko działało jak należy, trzeba upewnić się, w jaki typ wtyczki wyposażony jest samochód.

Platformy, zgodne z Ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku, odnośnie świateł przeciwmgielnych oraz cofania, zostały wyposażone we wtyczki 13 pinowe. Jeśli samochód posiada ten drugi rodzaj wtyczki, to należy pomyśleć o małej modyfikacji. Z pewnością będzie to dużo tańsze rozwiązanie niż mandaty przywiezione ze sobą z każdej podróży.

Wycieczki rowerowe to gwarancja niezapomnianych przygód, oddech czystym powietrzem, zapierające dech w piersiach widoki z pierwszego rzędu. Wiele miejsc nie możemy zobaczyć z okna samochodu, dlatego rower będzie w tym przypadku idealną alternatywą. Z pewnością na wyróżnienie zasługuje polski producent firma AMOS, która w swojej ofercie ma szeroki wybór platform i bagażników rowerowych.