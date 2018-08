Plażuj jak Brigitte Bardot. Buzios w Brazylii niedaleko Rio

Nadoceaniczny kurort Buzios to obecnie jeden z bardziej cenionych zakątków na turystycznej mapie Brazylii. W porównywanym do wybrzeża Saint Tropez miejscu zachwycą nas boskie plaże, face sprzyjające uprawianiu sportów wodnych oraz przyjaźni ludzie.

Jedna z 20 plaż w okolicach kurortu Buzios w Brazylii (Instagram.com, Fot: viagemnomundo)

Jako, że Brazylia zajmuje prawie połowę kontynentu, odległości w jednym z najrozleglejszych krajów świata są naprawdę duże. Jeśli chcemy naprawdę sporo zwiedzać i zobaczyć znaczną część Brazylii, tygodniowe wakacje z pewnością nie wystarczą. Baza noclegowa na niezłym poziomie skupiona jest przede wszystkim na południowo-wschodnim wybrzeżu wokół Rio de Janeiro (miejscowości Barra da Tijuca czy Angra dos Reis) oraz nieco bardziej na północy w okolicach pomiędzy Fortalezą a Salvadorem, jak np. w Porto de Galinhas.

Wiedzieliście, że Brazylia zawdzięcza swoją nazwę gatunkowi drzewa, które znajdziemy chociażby w rezerwacie nieopodal kurortu Buzios?

Buzios w Brazylii – 20 boskich plaż kurortu

Armação dos Búzios, nazywane po prostu Buzios, to znany kurort w stanie Rio de Janeiro nad samym Oceanem Atlantyckim. Jeszcze do lat 60. pozostawał nie liczącą się na mapie świata wioską rybacką, ale wszystko zmieniło się po przyjeździe aktorki Brigitte Bardot, której pomnik stoi przy promenadzie. Wizyta francuskiej seksbomby w Buzios w 1964 roku łączyła się z nadaniem miejscowości potocznej nazwy brazylijskie Saint Tropez, co nadało jej prestiżu i zmieniło dalsze losy. Teraz ceny w Buzios bywają miejscami wyższe niż w Rio de Janeiro.

Jeśli chodzi o wypoczynek nad brzegiem oceanu, to już wtedy modelka miała w czym wybierać. Na terenie 8-km półwyspu znajduje się 20 plaż, a ze względu na wyjątkowo korzystne wiatry, w ciągu całego roku niebo bywa jedynie sporadycznie zachmurzone (nie tak, jak kilkadziesiąt km dalej). Przeciętna temperatura w ciągu doby wynosi w Buzios w ciągu roku 26 st. C. Nurkom polecamy okolice wyspy Âncora, a na snorkeling sprawdzą się plaże João Fernandes, João Fernandinho, do Forno i Azedinha.

Co robić w Buzios?

Podróż samochodem z miasta Rio (stolica Brazylii do 1960 roku) do Buzios wiąże się z koniecznością przebycia trasy samochodowej o długości 173 km, co w przybliżeniu może zająć do 2,5 godzin. Międzynarodowe lotnisko znajduje się natomiast ok. 30 km od Buzios w miejscowości Cabo Frio. Dobrze skomunikowana okolica sprzyja odwiedzaniu Buzios przez turystów z różnych stron świata. Główne atrakcje turystyczne Buzios związane są nierozerwalnie z oceanem oraz pobliską rzeką Macae.

Za punkt honoru można postawić sobie odwiedzenie wszystkich 20 okolicznych plaż, czego z pewnością warte są tutejsze widoki. Najpiękniejsza jest podobno plaża nazywana Azeda, raj dla windsurfingowców to za to Ferradura, Tartaruga, Rasa, Manguinhos, Geribá. Ponadto aktywność na plaży zdecydowanie nie powinna się ograniczać do chodzenia do beach baru po zimnego drinka. Wybierzcie się w rejs statkiem chociaż na kilka godzin, na spływ raftingowy do Casimiro de Abreu oraz dłuższą przejażdżkę rowerem wzdłuż całego wybrzeża.

Atrakcje Buzios

Na długie spacery czy trekking w bliskich okolicach Buzios odpowiedni będzie rezerwat przyrody Pau-Brasil ze słynnym drzewem brazyliowym, górami Serra das Emerências oraz ciekawymi plażami Caravelas, José Gonçalves i Tucuns. Jest gdzie spróbować swoich sił w sportach ekstremalnych. Możliwość uprawiania sportów wodnych na każdym poziomie zaawansowania (dostępni również anglojęzyczni instruktorzy) i dużo wypożyczalni sprzętu stwarza sporo możliwości osobom aktywnym.

Ulica Kamienna, a także Orla Bardot to topowe lokalizacje Buzios, gdzie na deptaku spotykają się wszyscy turyści robiący w kurorcie zakupy w lepszych butikach i jedzący obiady w restauracjach. Stąd odpływają też statki wycieczkowe opływające całe wybrzeże. Rua das Pedras oraz Porto da Barra w Manguinhos to również obszerne zagłębie licznych sklepików z pamiątkami, biżuterią, akcesoriami surferskimi, galerii oraz atelier, zazwyczaj otwieranych dopiero w godzinach popołudniowych, ale za to czynnych aż do późnej nocy.

