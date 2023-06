Płoną lasy we Francji. Zmobilizowano dodatkowe jednostki

System ostrzegawczy Forest Weather

Do pożarów Francja przygotowuje się w wielowymiarowy sposób. 2 czerwca przedstawiono jedno z narzędzi, które mogą pomóc zapobiegać pożarom. To interaktywna mapa The The Forest Weather, która przedstawia stopień zagrożenia pożarowego w każdym departamencie Francji. Regiony oznaczone są w niej różnymi kolorami: od zielonego (niskie ryzyko), poprzez żółty (umiarkowane), pomarańczowy (wysokie), do czerwonego (bardzo wysokie).