19 godzin ciągłego lotu - tyle będzie trwała podróż z Singapuru do Nowego Jorku, którą linie Singapore Airlines właśnie włączyły do swojej oferty. To połączenie stanie się najdłuższym bezpośrednim lotem na świecie i o godzinę pobije aktualnego lidera w tym zestawieniu - informuje news.com.au.