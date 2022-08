Pociągiem na wakacje. Powody, dla których warto wybrać ten środek transportu

Po pierwsze: kupujesz bilet online lub w kasie i… jedziesz!

Podróżowanie pociągiem jest równie proste, co zarezerwowanie noclegu. Nie wymaga planowania z dużym wyprzedzeniem, co sprzyja spontanicznym podróżom i wakacjom last minute. Świetnie sprawdza się na krótkie weekendowe wypady typu city break, które często planujemy na kilka dni, a nawet godzin naprzód.